«Аэрофлоту» предлагали продать «Россию» за рубль – Савельев

У «Аэрофлота» было предложение продать дочернюю авиакомпанию «Россия» за 1 руб., заявил гендиректор компании Виталий Савельев сегодня в кулуарах выставки SkyService-2017. «Было одно смешное предложение, которое я не буду комментировать: нам предложили продать ее ("Россию") за рубль. Но кроме улыбки и смеха это ничего не вызывает», - сказал он, не уточнив, кто сделал такое предложение.

Топ-менеджер добавил, что о теме продажи «России» много говорится, но не «Аэрофлот» поднимал этот вопрос. «У авиакомпании "Россия" есть достойное место в группе "Аэрофлот", - отметил он. - Мы ее не продаем: она нам приносит существенную часть пассажиропотока - 9 млн в прошлом году, в этом году будет больше, мы не видим необходимости ее продавать».

Пассажиропоток авиакомпании «Россия» в январе–марте 2017 г. вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,997 млн человек. Это второй показатель в стране после самого «Аэрофлота» с 7 млн человек.

У «России» 44 Airbus 320 и Boeing 737 и 15 Boeing 747 и Boeing 777. К концу года узкофюзеляжный флот вырастет до 48 судов, широкофюзеляжный сократится до 14, планируется перевезти 11 млн пассажиров. В 2016–2017 гг. «Россия» получила дальнемагистральные суда «Трансаэро» (14 Boeing 747 и Boeing 777). В 2016 г. в составе группы «Аэрофлот» «Россия» была прибыльной – 3,8 млрд руб., однако при самостоятельной деятельности «Россия» была бы убыточна, писали «Ведомости».