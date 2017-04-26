Ткачев надеется найти компромисс в торговле с Турцией за две недели

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев рассчитывает, что компромисс в торговле с Турцией будет найден в течение двух недель и стороны выйдут из кризиса. Как передает «Интерфакс», так он прокомментировал продолжающиеся переговоры. Сложившийся кризис он назвал экономическим.

«Очень надеюсь, что все-таки возобладает разум, потому что у нас достаточно традиционные исторические контакты с Турцией и мы во многом друг от друга зависим, - сказал министр. - И, наверное, никому не выгодно разрывать вот так неожиданно, в один день, в один час наши долгосрочные отношения, особенно в области сельского хозяйства».

Россия ввела запрет на ввоз многих продуктов из Турции с 1 января 2016 г. на фоне ухудшения двусторонних отношений. Затем Россия постепенно снимала запреты, но для основных – томатов и огурцов – он до сих пор сохраняется. В 2015 г. Турция поставила в Россию около 340 000 т помидоров на сумму около $260 млн, а также 34 000 т огурцов на сумму около $26,6 млн, по данным Туркстата. На Россию в 2015 г. приходилось свыше 60% турецкого экспорта помидоров и более половины экспорта огурцов .

Турецкие экспортеры рассчитывали на открытие российского рынка, прежде всего помидоров, но этого не произошло. С 15 марта по их инициативе российские пшеница, кукуруза, масло и др. могут поставляться после уплаты пошлины импортером. Самая чувствительная категория – подсолнечное масло, говорили «Ведомостям» аналитики: на Турцию приходилось около половины российского экспорта масла. А по зерновым Турция – второй после Египта покупатель и основной потребитель продовольственной пшеницы.