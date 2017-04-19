Россия не откроет рынок томатов для Турции – Ткачев

Россия не планирует открывать рынок томатов для турецких производителей, однако надеется на разрешение торгового кризиса с Турцией. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

«Доля экспорта в Турцию - порядка 10% и выше, это ощутимый удар, но я не хочу сказать, что без Турции мы не проживем... Позиция правительства: мы помидорный рынок открывать не собираемся», - сказал он.

Министр назвал введение Турцией пошлин на российское зерно и подсолнечное масло «ударом в спину».

Потери, которые Россия может понести в связи с ограничением поставок отечественного зерна, растительного масла и другой сельхозпродукции в Турцию, оцениваются в $1,3–1,5 млрд. Такие подсчеты в апрельском выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России» представили эксперты РАНХиГС, Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли. С 15 марта российская сельхозпродукция может поставляться в Турцию после уплаты пошлины: например, 130% на пшеницу и кукурузу, до 36% – на масло. По сути, пошлины стали заградительными.

Инициаторами меры стали турецкие экспортеры, которые рассчитывали на то, что Россия снимет запрет, действующий в отношении помидоров, огурцов и другой сельхозпродукции из Турции, пояснял ранее министр экономики этой страны Нихат Зейбекчи. С 1 января 2016 г. под запретом оказалось около 60% импортируемого из Турции в Россию продовольствия, по данным РАНХиГС. Впоследствии запрет был смягчен, но ключевые категории турецкого экспорта, который составлял почти $300 млн в год, – помидоры и огурцы – по-прежнему ввозить нельзя.