«Газфонд», УК Газпромбанка и РКИФ купили пакет акций «Транснефти»

НПФ «Газфонд», совместно с УК «Газпромбанк - Управление Активами» и Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) приобрели пакет акций ПАО «Транснефть», говорится в сообщении «Газфонда».

Размер приобретенного пакета не раскрывается. Также в сообщении не уточняется, о каком типе акций идет речь, но на рынке можно приобрести только привилегированные акции «Транснефти», 100% обыкновенных акций принадлежат государству В рамках сделки компании договорились координировать свои действия, направленные на рост акционерной стоимости и обеспечение стабильной дивидендной доходности, отмечается в сообщении.

«Инвестиции в одну из крупнейших инфраструктурных компаний России направлены на обеспечение высокой надежности и доходности вложений средств пенсионных накоплений», - сказал Олег Бялошицкий, генеральный директор НПФ «Газфонд», слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе РКИФ «Интерфаксу» подтвердили участие фонда в сделке в качестве миноритарного партнера. Детали сделки в фонде не комментируют.