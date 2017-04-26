В Россию с Кипра экстрадирован россиянин, обвиняемый в хищении имущества у «дочки» ЮКОСа

Компетентные органы Республики Кипр в среду экстрадировали в Россию россиянина Вячеслава Шимкевича, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он отметил, что это сделано по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Российскими правоохранительными органами Шикевич привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК России (пособничество в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, совершенного организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК России (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в крупном размере), пояснил Куренной.

«Установлено, что Шимкевич с марта 2005 г. по май 2006 г. являлся фактическим владельцем и одновременно заместителем директора ООО "Рекма В.Г.". В этот период в составе организованной группы он участвовал в хищении имущества нефтедобывающей компании "Томскнефть" ВНК, которая являлась дочерней компанией ОАО "НК ЮКОС", и денежных средств ее дочернего ООО "Томскнефть-сервис". После этот Шимкевич также участвовал в легализации полученного имущества и денежных средств», - рассказал официальный представитель Генпрокуратуры.

Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, в сентябре 2008 г. он был объявлен в федеральный розыск, а в октябре 2008 г. - в международный розыск, добавил он.