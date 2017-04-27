«Газпром» увеличил требования к «Нафтогазу» в арбитраже Стокгольма до $37 млрд

«Газпром» увеличил требования к «Нафтогазу Украины» в арбитраже Стокгольма до $37 млрд с $31,7 млрд, следует из годового отчета российской компании. «Уточненная сумма требований ПАО "Газпром" к НАК "Нафтогаз Украины" составила свыше $37 млрд, она включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае – июне 2014 г. газ, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012–2016 гг., а также пени за просрочку оплаты газа», – цитирует отчет «Прайм».

Ранее «Газпром» сообщал, что общая сумма его требований к «Нафтогазу» в арбитраже Стокгольма – $31,759 млрд, в основном речь шла о штрафах по режиму «бери или плати». В январе российская компания направила «Нафтогазу» счет на $5,319 млрд за газ, не выбранный украинской компанией во II–IV кварталах 2016 г. по условию «бери или плати».

Стороны выясняют отношения в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 г.. Предметом исков являются контракты на поставку российского газа на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 г. В отчете «Газпрома» по РСБУ говорилось, что компания ждет решения суда о пересмотре условий транзита с «Нафтогазом Украины» 30 июня 2017 г.