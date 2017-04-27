«ВЭБ-лизинг» готов заключить мировое соглашение с производителем SuperJet

АО «ВЭБ-лизинг» и АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) готовят мировое соглашение по иску на 2,29 млрд руб., сообщает «Интерфакс». «Уже есть проект», - сказала на заседании представитель ГСС. В связи с этим стороны просили отложить слушание.

Ранее сообщалось, что «ВЭБ-лизинг» 9 января подал в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Гражданские самолеты Сухого». Суть исковых требований в материалах не приводится, их сумма превышает 2,29 млрд руб. В качестве третьего лица привлечена материнская компания производителя Sukhoi Superjet 100 - ПАО «Компания «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Как сообщил тогда "Интерфаксу" источник, знакомый с иском, "ВЭБ-лизинг" заключил соглашение с авиакомпанией "Якутия" по сдаче ей в лизинг двух самолетов SSJ-100. ГСС как производитель SSJ-100 обязался выкупить самолеты при наступлении определенных событий в соответствии с соглашением обратного выкупа. Однако, когда эта авиакомпания отказалась оплачивать лизинг самолетов, ГСС не смогли их выкупить.

Позднее в январе сообщалось, что авиакомпания «Якутия» добилась перевода двух самолетов Sukhoi Superjet 100, взятых в долларовый лизинг у «ВЭБ-лизинга», на рублевые платежи через «Государственную транспортную лизинговую компанию».