Минэнерго предложило поднять тариф ФСК из-за Крыма, а не Донбасса

Министерство энергетики России уточнило, что предлагает поднять тариф для госоператора магистральных сетей ФСК в виде компенсации за энергоснабжение Крыма, а не Луганской области.

Газета «Коммерсантъ» сегодня написала, что Минэнерго предложило оформить гуманитарные поставки электроэнергии в Донбасс самопровозглашенной Луганской народной республике как потери ФСК и компенсировать их рост через тариф с применением повышающего коэффициента на потери в 1,1203. Газета ссылалась на пояснительную записку к заседанию регулятора энергорынка 30 апреля и слова источников.

Пресс-служба Минэнерго подтвердила, что пояснительная записка действительно есть, но предложения в ней относятся к компенсации потерь при поставках по энергомосту в Крым. «В настоящее время группа компаний ФСК осуществляет предэксплуатационное обслуживание объектов энергомоста Краснодарский край – полуостров Крым,... а также покупку электрической энергии и мощности в целях компенсации в них потерь электрической энергии... В этой связи назрела необходимость внести корректировки в порядок расчета ставки тарифа. В частности, Минэнерго России выступило с предложением ввести коэффициент 1,1203», - говорится в комментарии министерства.

Энергомост и связанные с ним объекты планируется в будущем передать в собственность ФСК после завершения строительства и регистрации соответствующего права собственности России, сообщило министерство.

Украина во вторник отключила за долги подачу электроэнергии части не подконтрольного ей восточного региона, что Россия назвала еще одним шагом по отторжению Киевом этой территории. Регион был запитан с российской стороны.