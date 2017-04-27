Трамп подписал указ о проведении проверки в отношении импорта алюминия

Президент США Дональд Трамп подписал сегодня меморандум о проведении Министерством торговли США проверки с целью оценки возможного влияния импорта алюминия в США на национальную безопасность страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Глава государства пообещал «вернуть производство алюминия в США к его прежней славе». Он назвал «абсолютным безумием» для Соединенных Штатов полагаться на иностранных производителей алюминия, который необходим для обеспечения национальной безопасности. Трамп выразил надежду на то, что производство алюминия в США «вернется на былые позиции или по возможности превзойдет их».

По словам Трампа, промышленность в США «получила серьезный ущерб из-за недобросовестной внешней торговли». «Дешевый субсидированный иностранный экспорт хлынул на американский рынок, уничтожив тысячи рабочих мест», - заключил президент.

Американские производители алюминия сильно пострадали от резкого роста производства этого металла в КНР. С 2000 г. Китай увеличил свою долю на мировом рынке алюминия с менее чем 11% до почти 53%, повысив производство почти в 12 раз. В США за тот же период закрылось большое количество алюминиевых заводов, а производство упало на 77%, во многом по причине падения цен из-за импорта Китая. Доля США на мировом рынке алюминия снизилась с 16% в 2000 г. до менее 2% в прошлом году.