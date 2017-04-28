Михельсон увеличил долю в «Сибуре» до 48,5%

Совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэка» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон увеличил бенефициарную долю в «Сибуре» до 48,5%, сообщила компания. Доля члена совета директоров «Сибура» Кирилла Шамалова сократилась до 3,9%.

Ранее у Шамалова было 20,92% «Сибура», у Михельсона - примерно 43% акций «Сибура». В начале года акционеры «Сибура» и китайский инвестиционный Фонд Шелкового пути (Silk Road Fund) после получения всех разрешений регулирующих органов закрыли сделку по продаже фонду 10% акций «Сибура». До того Sinopec получил разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям на покупку до 20% акций нефтехимического холдинга.