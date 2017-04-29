Путин назначил гендиректора «Росатома» членом набсовета «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин назначил гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева членом наблюдательного совета другой государственной корпорации — «Роскосмоса». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Лихачева А. Е. — генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»», — говорится в документе.

Этим же указом от должности члена набсовета освобождается Сергей Кириенко. «Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Кириенко С. В.», — написано в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.