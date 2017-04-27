Прокурор: «Роскосмос» не может распоряжаться валютной выручкой из-за хищений в Фондсервисбанке

«Роскосмос» не может распоряжаться своей валютной выручкой из-за хищения этих средств из Фондсервисбанка, заявил в Тверском суде Москвы прокурор. Его цитирует «Прайм». Суд рассматривает ходатайство об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника. Его обвиняют в выводе средств из кредитной организации через фирмы-однодневки.

Прокурор напомнил, что космическое агентство аккумулировало валютную выручку в Фондсервисбанке, а затем обнаружилось, что этих денег на счетах нет. По его словам, из-за сложившейся ситуации «Роскосмос» обратился в правоохранительные органы. «Рухнуло много миллиардов рублей, оставшиеся в банке активы не покрывают десятой и даже сотой доли потерянного», - добавил представитель надзорного ведомства.

Дело о хищении денег «Роскосмоса» со счетов Фондсервисбанка было возбуждено после обращения гендиректора госкорпорации Игоря Комарова к президенту Владимиру Путину, следует из материалов дела, которые огласила судья Ольга Солопова. В письме Комаров указал, что на счетах Фондсервисбанка были аккумулированы $778 млн и 18 млн евро, которые должны были в дальнейшем пойти на развитие космической промышленности. «На письме имеется резолюция президента на имя генпрокурора Юрия Чайки и главы ФСБ [Александра] Бортникова», - отметила судья.

Следствие считает, что Воловник и его неустановленные сообщники вывели из Фондсервисбанка 1,3 млрд руб. Банк сейчас санируется. Потерпевшей стороной в деле проходит Агентство по страхованию вкладов. Как сообщил «Коммерсантъ», Воловник был задержан 26 апреля, дома у него прошли обыски. По словам источников издания, в деньги «Роскосмоса» «зависли» в Фондсервисбанке в 2015 г. Когда госкорпорация захотела эти деньги получить, руководители банка объяснили, что сделать это не могут, так как они инвестированы в различные проекты, из-за чего полный возврат возможен лишь через три года, говорят собеседники газеты. Следствие решило, что часть средств бывший топ-менеджмент мог вывести из банка на личные проекты и покрытие личных же долгов.