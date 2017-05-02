Руководство «Росатома» готовит реорганизацию госкорпорации – «Коммерсантъ»

Гендиректор «Росавтома» Алексей Лихачев представил план реорганизации госхолдинга, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Речь идет о разделении госкорпорации на центры затрат, или, как их еще называют, центры контроля над себестоимостью, а также центры прибыли. Кроме того, руководство компании намерено отказаться от дивизионального принципа в пользу структур, отвечающих за готовый продукт. На прошлой неделе тема обсуждалась на совещании с топ-менеджментом, но финальных решений принято не было.

Эти принципы, утверждает собеседник издания. поддержало руководство головного аппарата «Росатома», в том числе первые заместители гендиректора по международной деятельности Кирилл Комаров, по финансам Николай Соломон, по ядерному энергетическому комплексу Александр Локшин и по ядерному оружейному комплексу Иван Каменских. Сложности могут возникнуть с руководителями дивизионов. «Никто не хочет быть центром затрат»,— говорит один из собеседников в отрасли. В результате это может привести к борьбе холдингов за позиции центров прибыли. В пример приводится конкуренция ТВЭЛ, «Техснабэкспорта» (TENEX) и уранодобывающего «Атомредметзолота».

Конфликты могут возникнуть и вокруг зарубежных контрактов на строительство АЭС. Потенциальные конкуренты здесь - инжиниринговый холдинг НИАЭП-АСЭ и маркетинговые «Русатом Оверсиз» и «Русатом — международная сеть», находящиеся в ведении Кирилла Комарова.