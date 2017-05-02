В совет директоров «Сибура» вошел представитель Фонда Шелкового пути

Акционеры ПАО «Сибур холдинг» на годовом собрании избрали новый состав совета директоров компании, в который вошел представитель нового акционера группы - Фонда Шелкового пути (Silk Road Fund). Это исполнительный вице-президент фонда Ван Дань (Wang Dan).

В январе акционеры «Сибура» и китайский инвестиционный Фонд Шелкового пути после получения всех разрешений регулирующих органов закрыли сделку по продаже фонду 10% акций «Сибура». Сделка была совершена в конце 2015 г. Ранее Sinopec получил разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям на покупку до 20% акций нефтехимического холдинга.

В совет директоров «Сибура» вошли предправления «Новатэка» Леонид Михельсон, президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян (независимый директор), генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, председатель правления ПАО «Сибур холдинг», председатель правления ООО «Сибур» Дмитрий Конов, генеральный директор ООО «Ладога менеджмент» Денис Никиенко, член правления ПАО «Сибур холдинг», член правления ООО «Сибур» Владимир Разумов, директор по стратегическим проектам «Новатэка» Илья Тафинцев, член совета директоров «Новатэка» Геннадий Тимченко, президент ООО «Ладога менеджмент» Кирилл Шамалов, вице-президент Sinopec Чан Чжэньюн (Chang Zhenyong).

На собрании акционеров 27 апреля было принято решение распределить чистую прибыль ПАО «Сибур холдинг», которая составила за 2016 г. 75,985 млрд руб. Так, на выплату дивидендов акционерам будет направлено 16,622 млрд руб. С учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам шести месяцев 2016 г. в размере 7,254 млрд руб. дивиденды составят 4,3 руб. на одну обыкновенную акцию, что составляет 9,367 млрд руб. Прибыль, не распределенная в виде дивидендов, будет оставлена в распоряжении ПАО.