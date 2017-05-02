«Лукойл» и SOMO создали СП для продажи нефти из Ирака – Reuters

Торговое подразделение компании «Лукойл» Litasco и иракская государственная нефтекомпания SOMO создали совместное предприятие LIMA Energy для продажи нефти из Ирака и других регионов, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, штаб-квартира LIMA Energy будет находиться в Дубае. «Первую партию иракской нефти LIMA отгрузит в мае», — сообщил один из источников. Другой источник уточнил, что иракская SOMO может перевести в LIMA до 10 сотрудников, в том числе и главу отдела по поставкам нефти.