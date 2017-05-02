«Роснефть» объяснила иск к АФК «Система» на 106,6 млрд рублей выводом активов

«Роснефть» мотивирует исковое требование на 106,6 млрд руб., поданное во вторник нефтяной компанией и ее «дочкой» «Башнефтью» к АФК «Система» и АО «Система-инвест», выводом активов.

«Суть иска в том, что в результате некоторых административных действий - проведенных реорганизаций - были выведены активы», - заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система». Основной акционер «Системы» Владимир Евтушенков заявил «Ведомостям», что он знает о подаче иска, но подробнее прокомментировать не может.