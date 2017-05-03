АФК «Система» пока не получала документов по иску «Роснефти»

АФК «Система» и ее структуры пока не получали какую-либо документацию в связи с иском «Роснефти» и «Башнефти», говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

«На момент публикации данного пресс-релиза ни АФК, ни ее дочерние компании не получали никаких документов в связи с иском, поданным «Башнефтью» и/или «Роснефтью». «Система» проинформирует рынок после получения соответствующих документов», - сказано в сообщении.

Во вторник, 2 мая, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и АО «Система-инвест» (на 100% ее «дочка», совместно с АФК «Система» владела «Башнефтью» в 2009-2014 гг.) на 106,6 млрд руб. Основной акционер «Системы» Владимир Евтушенков заявил «Ведомостям», что он знает о подаче иска, но подробнее прокомментировать не может.

«Роснефть» мотивирует исковое требование выводом активов. «Суть иска в том, что в результате некоторых административных действий, проведенных реорганизаций были выведены активы», - заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.