Котировки АФК «Система» рухнули на 18%

Котировки АФК «Система» в начале торгов в среду рухнули почти на 18% после новостей об иске «Роснефти» к компании.

К 10.01 мск акции «Системы» подешевели на 17,7% до 18,345 руб., следует из данных Московской биржи.

Во вторник, 2 мая, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и АО «Система-инвест» (на 100% ее «дочка», совместно с АФК «Система» владела «Башнефтью» в 2009-2014 гг.) на 106,6 млрд руб. «Роснефть» мотивирует исковое требование выводом активов. АФК «Система» и ее структуры пока не получали какую-либо документацию в связи с иском.