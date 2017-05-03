Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган обсудят поставки российского зерна

Поставки российского зерна в Турцию будут обсуждаться на встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений торгово-экономических, естественно, можно предположить, что и эта тема тоже будет затронута», - цитирует его ТАСС.

Россия до сих пор не сняла эмбарго с некоторых видов турецкой сельхозпродукции, которая попала под запрет после ухудшения двусторонних отношений из-за сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика. Из-за сохраняющихся ограничений Анкара с 15 марта исключила Россию из списка стран, которым разрешен беспошлинный ввоз в Турцию зерна, кукурузы, бобовых, шрота подсолнечника и подсолнечного масла. Также в отношении граждан Турции сохраняются визовые ограничения и ограничения на право работать и вести бизнес в России.

Руководство Турции считает необходимым, чтобы Россия срочно и полностью сняла все ограничения в сфере торговли, тогда торговый оборот между странами может достичь $100 млрд. Как передает ТАСС, это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре перед вылетом в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным. «Мы хотим, чтобы это произошло, мы с господином Путиным прилагаем большие усилия для решения существующих вопросов и для возвращения отношений на прежний уровень», - сказал он.

Еще одной темой переговоров в Сочи станет Сирия, сказал Эрдоган. По его словам, и Россия и Турция стремятся к политическому решению сирийского кризиса. Турецкие СМИ пишут, что сирийская тема будет основной на встрече двух президентов.