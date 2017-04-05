Россельхознадзор: Турция не в состоянии гарантировать безопасность своих томатов

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что турецкий регулятор не в состоянии гарантировать безопасность экспортируемых овощей, прежде всего томатов. «С моей точки зрения, надо начинать контроль с производства. Не могут сегодня наши турецкие коллеги контролировать тепличные хозяйства своих фермеров, когда в Анталье, например, тысяча фермеров», - заявил Данкверт на Третьем международном форуме овощных культур в Москве.

Данкверт отметил, что делает такой вывод на основе инспекций, проведенных специалистами службы в Турции. По его словам, площади упомянутых хозяйств - 10 соток и они дают по 1000 т продукции. «И ее ни по безопасности, ни по карантинным объектам они никогда не проконтролируют», - уверен он.

Правительство России с 1 января 2016 г. запретило поставки из Турции почти всей плодоовощной продукции Это решение было принято после того, как в ноябре 2015 г. в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. С 17 марта 2016 г. Россельхознадзор дополнительно запретил поставки перца и гранатов, с 25 апреля - баклажанов, с 16 мая - салата-латука и салата айсберг, с 19 мая - кабачков и тыкв. Эти решения обосновывались несоответствием турецкой продукции карантинным требованиям.

После официальных извинений турецкой стороны правительство России с 9 октября 2016 г. отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта 2017 г. снят запрет на поставки репчатого лука и лука-шалота, цветной капусты и капусты брокколи, а также соли и гвоздик.

Крупнейшая статья турецкого экспорта в Россию - томаты - остается под запретом. Именно с сохранением запрета на томаты эксперты связывают введенные Турцией запретительные пошлины на российскую пшеницу, введенные в марте 2017 г. С 15 марта Турция установила таможенные пошлины: 130% – на ввоз пшеницы и кукурузы, 45% – на ввоз риса, 13,5% – шрота, 9,7% – бобовых. Пошлина на подсолнечное масло – 36%, но не менее $1500 за 1 т, хотя оно стоит $800.