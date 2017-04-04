Минсельхоз резко понизил прогноз экспорта зерновых

Минсельхоз резко понизил прогноз по экспорту зерновых в 2016/17 сельхозгоду (длится с июля по июнь) – с 37 млн т сразу до 33,9 млн т, т. е. почти на 8,5%, следует из заявления первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова (цитата по ТАСС). Представитель Минсельхоза на запрос не ответил. При этом оценки аналитиков оптимистичнее: «Русагротранс» ожидает экспорт в 35,9 млн т, «Прозерно» – 36,6 млн т, «Совэкон» – 36,7 млн т. В сезоне 2015/16 за границу отправлено 34,4 млн т, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС).

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