Минсельхоз резко понизил прогноз экспорта зерновых

Россия собрала рекордные 120,7 млн т зерна, но продать его никак не удается
Максим Стулов / Ведомости
Минсельхоз резко понизил прогноз по экспорту зерновых в 2016/17 сельхозгоду (длится с июля по июнь) – с 37 млн т сразу до 33,9 млн т, т. е. почти на 8,5%, следует из заявления первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова (цитата по ТАСС). Представитель Минсельхоза на запрос не ответил. При этом оценки аналитиков оптимистичнее: «Русагротранс» ожидает экспорт в 35,9 млн т, «Прозерно» – 36,6 млн т, «Совэкон» – 36,7 млн т. В сезоне 2015/16 за границу отправлено 34,4 млн т, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС).