Минкомсвязи опровергло сообщение о предложении оставить Страшнова во главе «Почты России»

Министр связи Николай Никифоров не говорил о том, что ведомство предложит правительству продлить контракт гендиректора «Почты России». Об этом RNS сообщили в пресс-службе Минкомсвязи. «Министр говорил, что министерство не комментирует кадровые решения, а свои предложения по кандидатуре нового главы "Почты России" министерство направит в правительство в установленные сроки, о конкретных кандидатурах министр не говорил», — заявил представитель ведомства.

Таким образом в Минкомсвязи прокомментировали сообщение агентства «Прайм», что министерство предложит правительству продлить контракт Дмитрия Страшнова. «Я считаю, что некорректно комментировать кадровые решения. Действительно, результаты работы "Почты России" впечатляющие. Тем не менее, решения – кадровые в том числе, по продлению действующего контракта – они принимаются в режиме "двух ключей". Фактически они принимаются на площадке правительства. Конечно, мы соответствующие предложения будем вносить», – так Никифоров ответил на вопрос журналистов, будет ли Минкомсвязь выступать за продление контракта гендиректора «Почты России».

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