Росавиация отзовет предупреждение об ограничении чартеров в Турцию

Росавиация отзовет предупреждение об ограничении чартерных рейсов в Турцию, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович журналистам в среду.

«У нас там ограничений нет - у нас предупреждение (Росавиации). Будет отозвано. Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после проведения референдума, риски постепенно снижаются, поэтому оно будет отозвано», - сказал Дворкович, отметив, что решение будет принято до начала лета.

Вместе с тем он добавил, что это должно соответствовать общему тону отношений между странами. «Мы должны увидеть позитив в целом во всех экономических отношениях, и, конечно, чартерная тема с этим тоже связана», - добавил чиновник.

В начале апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи «со сложной внутриполитической ситуацией» в этой стране в контексте референдума о смене формы правления. Перевозчикам было рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ, но ни один из них так и не отказался от полетов в Турцию. Тем не менее, вскоре туроператоры сообщили о снижении продаж туров в эту страну на треть. В конце апреля спрос на отдых в Турции начал восстанавливаться.