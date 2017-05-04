Мантуров: летные испытания МС-21 начнутся через несколько недель

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что летные испытания «Магистрального самолета XXI века» (МС-21) начнутся через несколько недель. «Скоро, в этом году, вот-вот. Это вопрос недель», – сказал Мантуров.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник в авиационной отрасли сообщила, что первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки на Иркутском авиационном заводе. По данным издания, в конце 2018 г. или начале 2019 г. первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту».