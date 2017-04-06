Господдержка авиационной промышленности до 2025 года сокращена на 12%, до 632,6 млрд рублей

Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление, корректирующее госпрограмму «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». Документ, датированный 31 марта, опубликован на сайте правительства в среду.

Объем бюджетного финансирования программы составляет 632,568 млрд руб., тогда как прежняя редакция документа предполагала поддержку в объеме 714,2 млрд руб. В частности, в 2017 г. на программу планируется выделить 58,9 млрд руб., в 2018 г. - 58,4 млрд руб., в 2019-2025 гг. - по 40,5 млрд руб. ежегодно.

Объем подпрограммы самолетостроения с 2013 по 2025 гг. составляет 241,5 млрд руб., вертолетостроения - 14,37 млрд руб. За этот период количество поставленных самолетов гражданской и государственной авиации (за исключением малой авиации) должно достигнуть 3 552 единиц, вертолетов — 5 248 штук.

Доля самолетов российского производства «в парке крупнейших российских авиаперевозчиков», согласно программе, в 2017 г. должна составить 12,9%, в 2021 г. - 21,3%, а в 2025 г. - уже 27,2%.

«В госпрограмме предусмотрена дополнительная финансовая поддержка проектов организации серийного производства самолетов Ил-114-300, Ил-96-400 и авиационных двигателей ТВ7 117, ПД-35. Предусмотрено также увеличение финансирования приоритетных проектов, связанных с созданием магистрального самолета МС-21, бортового оборудования и двигателя ПД-14 для него», - отмечается в справке к документу.