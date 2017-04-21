ОАК хочет попросить у государства допфинансирование на продвижение МС-21 и Ил-114

«Объединенная авиастроительная корпорация» намерена запросить у государства дополнительное финансирование госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы».

«В целом мы считаем, особенно, что касается первых лет, программа сбалансирована, обеспечена ресурсами. Хотя по некоторым подпрограммам, особенно по которым недавно было принято решение, - это, прежде всего, программа возобновления производства Ил-96, Ил-114 - у них, безусловно, начиная с 2019 г. есть нехватка ресурсов. Это связано и с двигателями для самолетов», – сказал первый вице-президент ОАК Александр Туляков на экспертном совете в Госдуме.

Он добавил, что корпорация будет просить внести дополнительные средства «в раздел самолетостроения, в финансирование послепродажного обслуживания и продвижения авиационной техники». «Потому что после взлета МС-21 и Ил-114 потребуются деньги на субсидирование наших лизинговых компаний и авиационных перевозчиков, понадобятся деньги на раскатку этих наших новых продуктов», – пояснил Туляков.