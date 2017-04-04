Транспорт
Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: ОАК подлетает к прибыли

ОАК сократила чистый убыток в 25 раз

Помогли рост экспорта техники и послепродажная поддержка и модернизация, в том числе поставка комплектующих
В этом году ОАК получила первую в своей 10-летней истории чистую прибыль
В этом году ОАК получила первую в своей 10-летней истории чистую прибыль
Максим Стулов / ОАК

В прошлом году ОАК сумела сократить чистый убыток в 25 раз до 4,5 млрд руб., говорится в опубликованной в понедельник отчетности. Выручка холдинга относительно 2015 г. выросла на 20%. «Основным фактором роста стали поставки на экспорт и работы по послепродажной поддержке и модернизации авиационной техники, включая поставку комплектующих (сегмент вырос на 60% до 93 млрд руб.)», – приводятся в релизе слова вице-президента ОАК Алексея Демидова. «Всего в 2015–2016 гг. выручка от экспорта самолетов в долларовом выражении выросла более чем в 2 раза, это достигнуто за счет реализации самолетов Су-35, Су-30 и поставок SSJ100 зарубежным заказчикам», – цитирует Демидова пресс-служба. Экспортная выручка в 2016 г. выросла на 105% до 203 млрд руб., увеличилась выручка и гражданского сегмента (основной продукт – ближнемагистральный самолет SSJ100) до 69 млрд руб. (данных за 2015 г. нет).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике