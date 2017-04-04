ОАК сократила чистый убыток в 25 раз

В прошлом году ОАК сумела сократить чистый убыток в 25 раз до 4,5 млрд руб., говорится в опубликованной в понедельник отчетности. Выручка холдинга относительно 2015 г. выросла на 20%. «Основным фактором роста стали поставки на экспорт и работы по послепродажной поддержке и модернизации авиационной техники, включая поставку комплектующих (сегмент вырос на 60% до 93 млрд руб.)», – приводятся в релизе слова вице-президента ОАК Алексея Демидова. «Всего в 2015–2016 гг. выручка от экспорта самолетов в долларовом выражении выросла более чем в 2 раза, это достигнуто за счет реализации самолетов Су-35, Су-30 и поставок SSJ100 зарубежным заказчикам», – цитирует Демидова пресс-служба. Экспортная выручка в 2016 г. выросла на 105% до 203 млрд руб., увеличилась выручка и гражданского сегмента (основной продукт – ближнемагистральный самолет SSJ100) до 69 млрд руб. (данных за 2015 г. нет).

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