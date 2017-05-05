В США в отношении Uber ведется уголовное расследование – Reuters

Минюст США начал уголовное расследование в отношении сервиса по вызову такси Uber Technologies. Как сообщает Reuters, поводом для этого стало использование компанией программного обеспечения, которое помогало водителям идентифицировать и избегать чиновников регулирующих служб в тех странах и на тех территориях, где деятельность сервиса была ограничена. Ранее Uber подтверждал, что использовал ПО Greyball, к пример, в Портленде (Орегон), где работа сервиса была окончательно разрешена только с апреля 2015 г.

Расследование находится на ранней стадии, пока неясно, будут ли кому-либо предъявлены обвинения и выявлены нарушения законодательства, говорят источники Reuters. Первым о расследовании в отношении сервиса на прошлой неделе сообщил Bloomberg, но это агентство не указало, что речь идет именно об уголовном расследовании. Два источника Reuters сообщили, что Uber получил запрос от большого следственного жюри Северной Калифорнии на документы о Greyball, что означает, что в отношении сервиса идет уголовное расследование, но не предполагает непременного предъявления обвинений.

Представители Uber и минюста отказались от комментариев. На прошлой неделе администрация Портленда обнародовала письмо от юристов Uber о том, что Greyball использовался в этом городе «крайне редко». Сервис проводит внутреннее расследование в связи с этой ситуацией и утечкой информацией в СМИ с помощью фирмы Shearman & Sterling LLP. Ее представитель на запрос о комментарии не ответила.

Впервые об использовании такого ПО в марте 2017 г. написала Тhe New York Times, по информации которой, Greyball было создано, чтобы водители могли проверять заказчиков и защищаться от потенциальных мошенников или проверяющих.

В марте Uber объясняла в блоге, что Greyball прятал реальное местоположение машин сервиса в определенных ситуациях, когда, например, водителям грозило физическое насилие или когда компания хотела опробовать какие-то новые технологии. Источники Reuters среди бывших и действующих сотрудников сервиса уточнили, что Greyball проверяет данные заказчика, включая номер его кредитки, идентификационные данные его гаджета, его координаты в пространстве, и в результате можно оценить, насколько легитимен заказ. Если заказ признается подозрительным, Greyball показывает заказчику искаженные данные о водителе и его не подвозят. В блоге компании говорилось, что цель технологии - защита водителя, сотрудники компании объясняли, что оно помогало избежать проверяющего, который мог уличить водителя в нарушении и выписать штраф.