В Китае начались первые летные испытания собственного пассажирского лайнера C919

В международном аэропорту Шанхая «Пудун» начались первые летные испытания китайского пассажирского реактивного узкофюзеляжного лайнера С919, сообщает ТАСС. Он впервые поднялся в воздух. Предполагается, что он будет летать около двух часов и поднимется на высоту до 3000 м. До этого самолет прошел около 118 различных предполетных наземных тестов, включая руление на взлетно-посадочной полосе на разных скоростях. В Пекине надеются, что самолет, разработанный государственной корпорацией коммерческой авиации Comac, сможет конкурировать с самолетами Boeing и Airbus.

Первый образец С919 был собран в Шанхае в ноябре 2015 г., разработка лайнера велась с 2008 г., напоминает ТАСС. В работе над самолетом на разных этапах участвовали более 200 различных предприятий и 36 научно-исследовательских центров из 22 провинций КНР. Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 158 до 190). Средняя дальность полета C919 составит порядка 4075 км, максимальная - 5000 км. Авиалайнер может подниматься на высоту до 12 100 м.

По оценкам экспертов, C919 будет стоять в одном ряду с Boeing 737 и A320, но будет более экономичным, отмечает ТАСС. Как пишет The Wall Street Journal, этот проект соответствует принятой позднее программе «Сделано в Китае – 2025», цель которой - добиться, чтобы высококачественная китайская продукция заменяла иностранную в национальной экономике и сама шла на экспорт. Однако опрошенные газетой эксперты указывают, что используемые в C919 технологии устарели уже на 10-20 лет, из-за чего он уступает по топливной экономичности современным конкурентам. Есть у проекта и преимущество: эти самолеты уже готовы покупать три крупные государственные авиакомпании.