Роспотребнадзор разрешил импорт 20 видов молдавских вин

Роспотребнадзор разрешил молдавскому комбинату по производству вин «Крикова» (SA «CRICOVA») поставлять в Россию 20 видов винодельческой продукции. Ведомство сообщило это по итогам проверки представленной документации и лабораторных исследований вин.

Молдавия в июне 2014 г. подписала с Евросоюзом соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли, в соответствии с которым должна была полностью открыть свой рынок для европейских товаров.

Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции, перейдя с режима свободной торговли на режим наибольшего благоприятствования.

9 мая президент Молдавии Игорь Додон стал единственным иностранным лидером государства, посетившим Москву. Он вместе с руководством России посмотрел парад на Красной площади и принял участие в акции «Бессмертный полк». Вступивший в должность 23 декабря, Додон в предвыборной программе обещал восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на российский рынок и нормализовать сотрудничество в энергетике, напоминает «Прайм».