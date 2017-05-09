Кто был рядом с Путиным на парадах Победы

Alexander Zemlianichenko / AP

7 мая 2012 г. в Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина, через два дня он принимал парад как главнокомандующий. Слева министр обороны Анатолий Сердюков, справа – премьер Дмитрий Медведев

1/6