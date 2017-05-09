Власть

Кто был рядом с Путиным на парадах Победы

За шесть лет состав окружения президента ни разу не повторялся
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7 мая 2012 г. в Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина, через два дня он принимал парад как главнокомандующий. Слева министр обороны Анатолий Сердюков, справа – премьер Дмитрий Медведев
Alexander Zemlianichenko / AP
7 мая 2012 г. в Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина, через два дня он принимал парад как главнокомандующий. Слева министр обороны Анатолий Сердюков, справа – премьер Дмитрий Медведев
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2013 г. Сменился министр обороны, слева – Сергей Шойгу
Sergei Karpukhin / Reuters
2013 г. Сменился министр обороны, слева – Сергей Шойгу
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2014 г. Владимир Путин и Дмитрий Медведев без министра обороны
Mikhail Klimentyev / AP / RIA-Novosti
2014 г. Владимир Путин и Дмитрий Медведев без министра обороны
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2015 г. Рядом с Путиным председатель КНР Си Цзиньпин
Сергей Гунеев / РИА Новости
2015 г. Рядом с Путиным председатель КНР Си Цзиньпин
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2016 г. Главу Китая сменил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Михаил Метцель / ТАСС
2016 г. Главу Китая сменил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
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2017 г. В Москву приехал президент Молдавии Игорь Додон (слева от Владимира Путина)
Пресс-служба президента
2017 г. В Москву приехал президент Молдавии Игорь Додон (слева от Владимира Путина)
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  • 7 мая 2012 г. в Кремле состоялась инаугурация Владимира Путина, через два дня он принимал парад как главнокомандующий. Слева министр обороны Анатолий Сердюков, справа – премьер Дмитрий Медведев
  • 2013 г. Сменился министр обороны, слева – Сергей Шойгу
  • 2014 г. Владимир Путин и Дмитрий Медведев без министра обороны
  • 2015 г. Рядом с Путиным председатель КНР Си Цзиньпин
  • 2016 г. Главу Китая сменил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
  • 2017 г. В Москву приехал президент Молдавии Игорь Додон (слева от Владимира Путина)
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vad0
13:47 09.05.2017
Дольше всего рядом с ним сидел вот этот дедушка. Кто он?
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