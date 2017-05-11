У Путина запланирована серия совещаний по развитию вооруженных сил – «Коммерсантъ»

Серия совещаний по вопросам развития военно-промышленного комплекса запланирована у президента Владимира Путина с 16 по 20 мая в сочинской резиденции Бочаров ручей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров профильных предприятий и собеседников в Минобороны. Такие совещания впервые прошли в 2013 г. и с тех пор стали традиционно проводиться два раза в год – весной и осенью. Обычно в них принимают участие, в частности, руководство Минобороны, директора ОПК и генконструкторы, а также руководитель администрации президента Антон Вайно, помощники главы государства Владимир Кожин и Андрей Белоусов, профильный вице-премьер Дмитрий Рогозин и министр финансов Антон Силуанов.

В 2016 г. в числе тем встречи у президента были работа Воздушно-космических сил и Военно-морского флота в Сирии, производство образцов высокоточного вооружения и гособоронзаказ. Эти же вопросы поднимут и на предстоящих совещаниях.

Отдельно обсудят реформирование ракетно-космической промышленности. Ожидается, что доклад сделает руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров. На 22 мая у Путина запланирована встреча с руководством госкорпорации при участии Рогозина и чиновников финансово-экономического блока. В частности, будет затронут проект ФЦП «Развитие космодромов на период 2017–2025 гг.», – говорят источники в ракетно-космической отрасли. Она еще не утверждена из-за финансовых разногласий. Компромисс будут искать в присутствии президента.

В одном из последних интервью Комаров заявлял, что общая сумма программы составит примерно 550 млрд руб., что в два раза меньше запрошенного. Из этой суммы более 400 млрд руб. приходится на Восточный, а остальное – на реконструкцию и модернизацию объектов космодрома Байконур, а также на военный космодром Плесецк.

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