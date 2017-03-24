Минобороны рассказало о срыве оборонных поставок и его виновниках

Под угрозой срыва по вине концерна «Алмаз-Антей» находятся сроки поставки флоту фрегатов проекта 22350 «Адмирал Горшков» и 11356 «Адмирал Макаров», по вине других поставщиков задерживаются еще несколько программ вооружений, сказал сегодня замминистра обороны Юрий Борисов.

«Из-за несвоевременного выполнения концерном "Алмаз-Антей" опытно-конструкторских работ по элементу "Редут" и "Штиль" [комплексы ПВО] под угрозой срыва находятся сроки поставки кораблей "Адмирал Горшков" и «Адмирал Макаров» , - заявил Борисов, выступая на едином дне приемки военной техники, заседание которого транслировалось каналом «Россия 24» (ВГТРК). По его словам, «основными причинами несвоевременной сдачи явились низкий уровень организации собственных работ, задержки поставок комплектующих, недостаточные производственные мощности и недостаток квалифицированного персонала».

В установленные сроки, продолжил замминистра обороны, не были поставлены входящим в ОАК ПАО «Туполев» 11 самолетов после ремонта с модернизацией и 13 самолетов - авиаремонтными заводами, 199 авиационных средств поражения - предприятиями, входящими в концерн «Тактическое ракетное вооружение», 105 ракет поставлены с опозданием.

Борисов сообщил также, что не были поставлены 144 ракеты «Вихрь» производства Кировского завода «Маяк», два ракетных носителя «Протон М» производства НПЦ им. Хруничева, три дальномерные запросные системы производства ООО «Российские космические системы».

«По всем сорванным государственным контрактам составлены догоночные графики, с предприятиями-должниками проводятся совещания, выставлены штрафные санкции. Работы по выполнению этих контрактов организованы», - сказал Борисов.

Замминистра отметил, что абсолютное большинство предприятий ОПК ритмично и в срок выполняют все обязательства. «98% - это процент выполнения поставок вооружений и военной техники за 2016 г.», - сказал он.