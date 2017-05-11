Суд обязал СКР амнистировать Юрия Шефлера – защита

Басманный суд признал незаконным очередной отказ Следственного комитета амнистировать владельца алкогольной компании S.P.I. Group Юрия Шефлера, обвиняемого в незаконном использовании товарных знаков, права на которые принадлежат государству. Это ТАСС сообщили его адвокаты Александр Аснис и Дмитрий Кравченко. Суд 11 мая признал незаконным новое постановление СК об отказе применения к Шефлеру амнистии. По словам Асниса, тем самым суд обязал следователя Дениса Синдицкого амнистировать предпринимателя.

Рассмотрение вопроса продолжается четыре года, адвокаты надеются, что на этом вопрос будет закрыт.

В 2002 г. Юрий Шефлер был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о контрабанде алкогольной продукции, организации преступного сообщества, угрозе убийством представителю власти, незаконной предпринимательской деятельности, отмывании и легализации денежных средств, а также о незаконном использовании товарных знаков, право на выпуск которых принадлежит российскому государству. Затем следователь снял все обвинения, кроме последнего. Предпринимателю вменялось 15 эпизодов неправомерного использования чужих товарных знаков водочных изделий «Лимонная», «Сибирская» и «Русская» (при этом бренды «Московская» и «Столичная» в обвинении не фигурируют, как это сообщалось ранее). Ущерб в виде упущенной выгоды следствие оценило в 1,334 млн руб. Изначально потерпевшей стороной по делу было признано Министерство сельского хозяйства, а впоследствии и предприятие «Союзплодоимпорт», которому были переданы права на пользование и распоряжение товарными знаками «Лимонная», «Сибирская» и «Русская» от лица государства. Шефлер был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск. Великобритания отказала России в его выдаче. Свою вину он не признает, хотя еще в 2013 г. компенсировал всю сумму заявленного ущерба, а также полностью выплатил сумму по иску «Союзплодоимпорта», напомнил Аснис.