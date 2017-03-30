Миллиардер Юрий Шефлер купил самое дорогое в Шотландии охотничье имение

Российский миллиардер Юрий Шефлер приобрел самое дорогое охотничье имение в Шотландии - Tulchan, которое расположено в долине реки Спей. Сумма сделки неизвестна, но сообщается, что имение было выставлено на торги более чем за 25 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает в четверг, 30 марта, газета The Telegraph.

Источники газеты в агентстве элитной недвижимости Savills поясняют, что поместье было приобретено компанией, бенефициаром которой является бизнесмен.

Площадь угодья - около 8500 гектаров. Оно располагается на границе национального парка Cairngorm. Этот район, как отмечает The Telegraph, считается одним из лучших для вылова лосося в Европе. Кроме того, на территории угодья можно проводить охоту на куропаток.

Изначально имение принадлежало шотландской аристократии, впоследствии оно было куплено лондонской финансовой компанией. В 1993 г. его приобрели бизнесмен Леон Литчфилд и его жена, которые стали основателями Tulchan Sporting Estates Ltd.

Шефлер является владельцем группы компаний S.P.I. Group, которая специализируется на производстве алкогольных напитков. Forbes оценивает его состояние на 2016 г. в $1,9 млрд.