Еврокомиссия одобрила создание СП Linde и «Силовых машин»

Европейская комиссия одобрила учреждение Linde AG (ФРГ) и ПАО «Силовые машины» совместного предприятия ООО «Линде Силовые машины», сообщила ЕК.

ООО «Линде Силовые машины» будет заниматься инжинирингом, производством и распространением теплообменников из нержавеющей стали для установок сжижения природного газа, а также оказанием услуг по их сервисному обслуживанию, будет работать преимущественно в России.

«ЕК решила, что предполагаемая сделка не вызовет опасений относительно конкуренции, так как совместное предприятие будет работать прежде всего в России и сделка не изменит конкурентный ландшафт Европейской экономической зоны. Проверка транзакции проводилась по упрощенной процедуре», - говорится в релизе регулятора.

Производство теплообменников для заводов крупнотоннажного СПГ - одна из редчайших специализаций в мировом машиностроении. В настоящее время этим занимаются две компании - американская APCI и германская Linde.