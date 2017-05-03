«Новатэк» подписал соглашение с Linde о покупке лицензии на технологию сжижения газа

«Новатэк» подписал лицензионное соглашение с Linde AG на приобретение лицензии на технологию сжижения природного газа для проекта «Арктик СПГ-2», сообщила компания в среду.

Одновременно «Новатэк» подписал рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с Technip, Linde AG и АО «Научно - исследовательский и проектный институт по переработке газа» («НИПИгаз»).

Документ закрепляет основные условия сотрудничества по проектированию и дальнейшей реализации проектов СПГ-заводов на бетонном основании гравитационного типа в рамках «Арктик СПГ 2», а также последующих СПГ-проектов «Новатэка».

«Мы получили уникальные компетенции при реализации проекта "Ямал СПГ", которые позволили нам оптимизировать выбор новой технологической концепции для будущих СПГ-проектов. Подписанные соглашения открывают дорогу для принятия решений по следующим арктическим СПГ-проектам и направлены на существенное улучшение их экономики, что позволит обеспечить конкурентоспособность производимой продукции на любых мировых рынках», - заявил предправления «Новатэка» Леонид Михельсон, процитированный в сообщении.