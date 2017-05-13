Компания сына вице-президента РЖД договорилась с властями США без суда

Группа компаний Prevezon Holdings, принадлежащая сыну вице-президента РЖД Денису Кацыву, заключила досудебное соглашение с властями США по делу об отмывании денег, которое было начато на основании «акта Магнитского». Об этом сообщает агентство Bloomberg. В рамках соглашения Prevezon Holdings должна выплатить $5,9 млн.

Рассмотрение дела в суде должно было начаться 15 мая. Прокуратура США подала иск к Prevezon Holdings еще в 2013 г. По версии следствия, группа компаний занималась отмыванием средств, полученных в результате налоговых махинаций в России. Общая сумма составила $230 млн. Следователи полагали, что среди этих средств были и деньги, присвоенные у работавшего в России фонда Hermitage Capital, юристом которого был Сергей Магнитский.

Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе в 2009 г. Его коллеги заявили, что он был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники МВД. В 2013 г. покойный Магнитский был признан виновным в фальсификации налоговых деклараций и незаконном использовании льгот, предназначенных для инвалидов.

«Акт Магнитского» был подписан бывшим президентом США Бараком Обамой в 2012 г., после того как американская сторона сочла ненадлежащим расследование обстоятельств смерти юриста.

В апреле 2013 г. был опубликован первоначальный вариант документа, в него вошли 18 человек — преимущественно сотрудники правоохранительных органов, которые, по версии властей США, имели отношение к расследованию уголовного дела. В дальнейшем «список Магнитского» неоднократно расширялся.