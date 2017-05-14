Миллер недоволен состоянием поля на стадионе «Санкт-Петербург Арена»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер считает, что состояние поля на стадионе «Санкт-Петербург Арена» оставляет желать лучшего, но это вопрос не к клубу «Зенит», а к подрядчикам.

«Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поля желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», — сказал Миллер.

Как сообщалось, матч «Зенита» с «Краснодаром» по решению представителей FIFA, оргкомитета «Россия-2018», самого клуба и петербургской администрации был перенесен на стадион «Петровский».