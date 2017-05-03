Власти обещают завершить все работы на «Зенит-арене» ко 2 июня

На стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове ко 2 июня будут завершены все работы в том числе по адаптации, испытаниям и созданию временной инфраструктуры. Как передает ТАСС, это заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Он напомнил, что дедлайн для передачи стадиона оргкомитету «Арена 2018» - 10 июня, и добавил, что «для внутреннего пользования дата немножко другая».

По словам Албина, 31 марта были завершены работы по второму этапу и направлено уведомление о завершении работ. «Поскольку второй этап был в основном связан с пуско-наладкой и завершением работ по внутренним инженерным сетям, это требует детальной полномасштабной проверки. Мы каждый день в рамках взаимодействия с "Зенитом" анализируем ход по получению заключения о соответствии, параллельно передавая инженерные системы "Зениту», - сказал чиновник.

Недавно вице-премьер Виталий Мутко высказал мнение, что расходы на строительство «Зенит-арены» находятся в одном ценовом диапазоне со стоимостью лондонского «Уэмбли». По последним данным, сметная стоимость строительства стадиона в Петербурге – 41,712 млрд руб.