Суд утвердил мировое соглашение между Альфа-банком и компаниями Гинера

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение об урегулировании задолженности структур президента ЦСКА Евгения Гинера перед Альфа-банком, говорится в пресс-релизе банка.

Ответчиками по ранее поданным искам кредитора выступали компании «Элекс-полюс кар», «Чудовский фарфор» и «Старт-авиацентр». «В рамках мирового соглашения утвержден комфортный для заемщика срок погашения долга - до 2023 г.», - говорится в пресс-релизе.

Как указано в сообщении, ранее, 25 апреля, Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение между Альфа-банком и «Элекс-полюс кар» по делу об обращении взыскания на залог по договору об ипотеке.

"В ближайшее время в рамках установленных законом процедур мировое соглашение будет утверждено в Мещанском суде Москвы, где рассматривался иск в отношении физических лиц - Евгения Гинера и Эдуарда Маргиева", - говорится в пресс-релизе.

Альфа-банк и Гинер сообщили о согласовании условий реструктуризации долга еще в марте. Мосгорсуд 27 февраля подтвердил решение Мещанского суда о взыскании с Гинера и бизнесмена Маргиева долга по кредиту Альфа-банка в размере около $100 млн.