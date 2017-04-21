Альфа-банк и связанные с Гинером компании заключили мировое соглашение

Представители Альфа-банка и компаний, связанных с президентом московского ЦСКА Евгением Гинером, заключили мировое соглашение в деле по иску банка о взыскании более $91,6 млн. Об этом стороны заявили в арбитражном суде Москвы.

Альфа-банк в мае потребовал погасить задолженность по кредитному договору, заключенному 27 марта 2013 г. с ООО «Элекс-полюс кар». По данным ЕГРЮЛ, Гинеру принадлежит 25% в этой компании. Другие участники этого общества — ООО «Чудовский фарфор» (27,75%) и ООО «Старт-авиацентр» (25%), выступившие поручителями заемщика, — привлечены к делу в качестве соответчиков.

Представители истца и ответчиков в пятницу попросили суд утвердить мировое соглашение, однако у ведущей дело судьи Светланы Белицкой возникли замечания к тексту договора в части, касающейся обеспечительных мер по кредиту и требований об обращении взыскания, которые в столичном арбитраже не заявлялись. Суд отложил слушания до 27 апреля, к этой дате стороны намерены утвердить мировое соглашение в деле по иску Альфа-банка об обращении взыскания, которое рассматривается арбитражным судом Московской области.

Представитель Альфа-банка ранее, на предварительном заседании в августе, пояснил, что заемщик в мае 2015 г. не исполнил обязательство по уплате комиссии в размере более $2 млн за пролонгацию кредита, после чего банк направил ему требование о досрочном погашении кредита, а затем обратился в суд. Представитель «Элекс-полюс кар» тогда сообщил, что иски на ту же сумму по данному кредитному договору были предъявлены банком и в суд общей юрисдикции к другим поручителям по кредиту — частным лицам, в том числе Гинеру, и эти иски были удовлетворены.