Конкуренция на российских рынках снижается третий год подряд

Данные исследования Аналитического центра при правительстве России показали, что конкуренция на российских рынках снижается третий год подряд. В опросе приняли участие более 1100 респондентов. Менее половины из них (48%) считают, что конкуренция в России высокая или очень высокая. В 2016 г. так ответил 51% респондентов, в 2015 г. — 53%.

В то же время доля тех, кто ощущает слабую конкуренцию или ее отсутствие, в 2017 г. увеличилась до 25%. В 2016 г. так считали 24% опрошенных, в 2015 г. — 21%.

Треть опрошенных (36%) считают конкуренцию полезной для развития бизнеса, 21% придерживаются противоположного мнения.

Наиболее сильная конкуренция отмечается в сферах производства стройматериалов, IT-технологий, в пищевой и текстильной промышленности, в секторе транспортного машиностроения, наиболее слабая — в сферах производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

Сокращение числа конкурентов отметили 23% опрошенных. При этом 40% респондентов полагают, что это объясняется наличием антиконкурентных действий со стороны органов власти, 37% отметили негативное влияние на число конкурентов изменений нормативно-правовой базы, 34% причиной назвали уход российских компаний с рынка.