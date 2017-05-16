ФАС хочет обнулить субсидии для «дочки» РЖД на «плацкарт» и общие вагоны – «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обнулить для Федеральной пассажирской компании (ФПК) субсидии, возмещающие недополученные доходы при перевозке пассажиров в плацкартных и общих вагонах, пишет «Коммерсантъ». Проект приказа опубликован на regulation.gov.ru.

Перевозки пассажиров в «плацкарте» или общих вагонах признаются социально значимыми, цены на них регулируются государством. Если экономически обоснованный тариф отклоняется от фактической цены перевозки, разницу компенсирует бюджет. ФАС предлагает свести к нулю разницу между экономически обоснованным уровнем тарифа и доходами от таких перевозок в 2017–2018 гг.

В бюджете на 2017 г. для ФПК заложено 9,7 млрд руб., но, по данным газеты, реальная потребность компании оценивается в 12,6 млрд руб. В ФАС ситуацию не комментируют. Источник, близкий к ФАС, сообщил изданию, что обсуждение не закончено, между ведомствами есть противоречия.

Как пояснили «Коммерсанту» в ФПК, «были урегулированы основные подходы к расчету коэффициентов приведения к экономически обоснованному уровню тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах, за исключением ожидаемых объемов перевозок в 2017 г.».