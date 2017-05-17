Дивиденды «Газпрома» за 2016 год будут не меньше, чем за 2015 – Дворкович

Директивы правительства по дивидендам «Газпрома» еще нет, но их размер будет не меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

«Еще обсуждаем, еще нет (директивы правительства по размеру дивидендов), до совета директоров она будет... Понятно, что будет не меньше (размер дивидендов), чем в прошлом году. Меньше быть не может, чем в прошлом году», - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, какие будут рекомендации правительства по размеру дивидендов «Газпрома» за 2016 г.