Россия потеряла 8% урожая зерна из-за нехватки комбайнов

Россия в 2016 г. потеряла 10 млн т зерна, или 8% урожая, из-за нехватки зерноуборочных комбайнов, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев в Совете Федерации.

«Нужно отметить, что в прошлом году, хотя мы и получили 120 млн т – рекордный урожай, валовой сбор за последние годы, – но потеряли, по нашим подсчетам, в пределах 10 млн т зерна. Они были потеряны в результате того, что не хватало зерноуборочных комбайнов», – сказал Чекмарев.

В текущем году Минсельхоз прогнозирует сбор зерна порядка 110 млн т, из них 63,7 млн т пшеницы. По оценке Чекмарева, Россия располагает мощностями по хранению 115 млн т зерна и переработке 25 млн т маслосемян. «Мы сможем сохранить и переработать урожай», – отметил он.

В 2016 г., по данным Росстата, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий составил рекордные 120,67 млн т. Урожай пшеницы в прошлом году составил 73,29 млн т. В 2015 г. Россия собрала 104,8 млн т зерна. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 г. (108,1 млн т).