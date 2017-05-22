«Ютэйр» получила 5,45 млрд рублей чистой прибыли по МСФО за 2016 год

Авиакомпания «Ютэйр» заработала за прошлый год 5,45 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 2,78 млрд руб. чистого убытка, полученного в 2015 г. Выручка составила 75,4 млрд руб., что на 7% больше, чем годом ранее. В частности, выручка от пассажирских перевозок и вертолетных работ выросла на 7,4% до 74 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании на конец 2016 г. составили 69,94 млрд руб. против 79,25 млрд руб. на конец 2015 г. При этом объем долгосрочных кредитов и займов немного вырос за отчетный период: с 42,1 млрд до 42,9 млрд руб. Долгосрочная задолженность по договорам финансовой аренды, напротив, заметно снизилась: с 22,7 млрд до 16,19 млрд руб.

Краткосрочные обязательства «Ютэйр» на конец 2016 г. составили 20,93 млрд руб. против 27,39 млрд руб. на конец позапрошлого года. Обязательства по кредитам и займам при этом снизились в 3,3 раза до 204,2 млн руб., задолженность по договорам финансовой аренды – в 1,4 раза до 6,55 млрд руб.

«По состоянию на 31 декабря 2016 г. обязательства группы превысили ее активы на 6 031 572 тыс. руб., краткосрочные обязательства превысили текущие активы на 207 537 тыс. руб. В 2017 г. группа планирует финансировать дефицит чистого оборотного капитала путем завершения реструктуризации лизингового портфеля и за счет положительных денежных потоков от операционной деятельности», – говорится в отчете авиаперевозчика.