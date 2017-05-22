Навальный рассказал о закупке «Роснефтью» икорниц по 83 000 рублей за штуку

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал закупку дочерней компанией «Роснефти» - «РН-аэрокрафт» - посуды и предметов интерьера в вертолет на общую сумму 4,7 млн руб.

Согласно опубликованному в блоге Навального протоколу закупочной комиссии «РН-аэрокрафт» покупает серебряные чайные ложечки по цене около 15 000 руб. за штуку, стаканы для воды стоимостью 11 700 руб. за предмет, икорницы по 83 000 руб. за штуку, щипцы для льда за 36 000 руб., щипцы для сахара по 29 000 руб., четыре салфетницы по 32 000 руб. и проч. Помимо посуды компания приобретает 12 пледов по 124 000 руб. каждый и др.

«Насколько мы понимаем, это покупают ... в вертолет "Роснефти". Понимаете, в вертолет. Икорница, щипцы для льда. Нам, собственно, ошарашенные сотрудники "Роснефти" и прислали информацию о закупке, сообщив, что это для вертолета», - написал Навальный.

По мнению Навального, в России «нищета царит». «У нас процентов тридцать населения получают менее 25 000 руб. в месяц.... меньше, чем стоимость салфетницы», - утверждает он.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал ситуацию с закупкой РБК. По его словам, самолет, на котором летают сотрудники «Роснефти», включая исполнительного директора, топ-менеджеров и даже партнеров, должен быть обеспечен качественными тарелками, вилками, ложками и др. «Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?» — удивился Леонтьев. По его словам, цены закупаемых вещей «разумные». «Никто с этих сумм не наваривает, они разумные. Публикация госкомпанией данных о закупках держателей для салфеток и посуды свидетельствует о ее беспрецедентной открытости, на грани разумного», — отметил он.