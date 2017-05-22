Бывшая супруга подала иск к Владимиру Потанину на 850 млрд рублей – Forbes

Наталия Потанина подала иск на сумму 849,2 млрд руб. к бывшему супругу Владимиру Потанину, сообщает Forbes со ссылкой на копию искового заявления. Предметом иска стали права бенефициарной собственности на акции «Норникеля» и «Полюс золота».

Истица требует признать общим имуществом супругов и разделить акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, права к трастовым управляющим / доверительным собственникам акций эти компаний, права к трастовым управляющим / доверительным собственникам акций ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Полюс Золото», пишет издание. Кроме того, Потанина просить суд взыскать с бывшего супруга денежную компенсацию за причитающуюся ей долю.