Назначен новый начальник московского метрополитена

Виктор Козловский назначен новым руководителем ГУП «Московский метрополитен» вместо Дмитрия Пегова, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе метро.

До этого Козловский работал первым заместителем Пегова. «Он курировал эксплуатационный блок инфраструктуры, подвижного состава, движения, связи и информационных технологий», - сказал собеседник агентства. Козловский получил специальность инженера путей сообщения и прошел путь от дежурного по станции до первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги, сообщали ранее в департаменте транспорта.

Дмитрий Пегов переходит в РЖД и будет курировать сферу пассажирских перевозок. С февраля 2010 г. Пегов был гендиректором дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО «РЖД». Он был назначен начальником метро вместо Ивана Беседина в июле 2014 г. после катастрофы на синей ветке. 15 июля 2014 г. на перегоне между станциями «Славянский бульвар» и «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии сошли с рельсов три вагона поезда. Погибли 22 человека, пострадали более 270 человек.